Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооруженных сил фюрера РФ

МИД призвал РоSSию вывести вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий.

Украина осудила вхождение армии Южной Осетии в состав Вооруженных сил РФ
Фото: Макс Требухов

Министерство иностранных дел осуждает ратификацию Государственной Думой РоSSии так называемого соглашения о порядке вхождения отдельных подразделений вооруженных сил самопровозглашенной "Республики Южная Осетия" (оккупированная территория Грузии) в состав Вооруженных сил РоSSии.

Об этом говорится в комментарии МИД.

"Этот очередной провокационный шаг является продолжением политики Кремля по дестабилизации ситуации в Черноморском регионе и подрыва архитектуры европейской безопасности", - говорится в документе.

В украинском внешнеполитическом ведомстве призвали РоSSийскую Федерацию выполнять свои обязательства в рамках международного права и вывести все свои вооруженные формирования и оккупационные администрации с временно оккупированных территорий Грузии и Украины.

МИД еще раз выразил поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии в пределах ее международно признанных границ.

Напомним, в августе 2008 года РоSSия признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии - двух автономий, входивших в состав Грузии и добивавшихся независимости от нее еще до распада СССР.

Правовой статус Южной Осетии как самостоятельной республики признают лишь пять государств - РоSSия, Венесуэла, Никарагуа, Науру и Тувалу. Евросоюз также не признает независимость Южной Осетии и Абхазии, заявляя о поддержке территориальной целостности и суверенитета Грузии.

В марте 2015 года президент РФ Владимир Путин и глава непризнанной Южной Осетии Леонид Тибилов подписали договор о сотрудничестве и интеграции. В марте 2017 года правительство РФ одобрило соглашение о включении военных Южной Осетии в состав роSSийской армии.


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