Замглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИ

Эндрю Маккейб будет находиться в отпуске до официального выхода на пенсию в марте.

Замглавы ФБР подал в отставку после критики со стороны Трампа, - СМИ
Фото: gp.by

Заместитель директора Федерального бюро расследований США Эндрю Маккейб подал в отставку после нескольких недель критики со стороны президента США Дональда Трампа и других республиканцев

Об этом сообщают американские СМИ, передает Радио Свобода.

По сообщениям СМИ со ссылкой на неназванные источники, заместитель директора ФБР подал в отставку на несколько недель раньше ожидаемой даты выхода на пенсию в марте.

Телекомпания NBC сообщила, что он будет технически находиться в отпуске до официального выхода на пенсию. ФБР не комментирует эти сообщения.

Президент США ранее высказывал недовольство тем, как Маккейб проявил себя в расследовании по бывшей сопернице Трампа на президентских выборах Хиллари Клинтон. Трамп также обвинил его в предвзятости, потому что жена Маккейба получила от организации, близкой к Клинтон, взнос на свою избирательную кампанию во время неудачной борьбы за место в Сенате США.

Сообщение об отставке Маккейба появились через несколько дней после того, как директор ФБР Кристофер Рэй изменил своих главных помощников, назначенных его предшественником Джеймсом Коми. В мае прошлого года Трамп уволил Коми, который контролировал расследование относительно вмешательства РоSSии в президентские выборы в 2016 году.


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