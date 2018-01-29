Песков назвал «кремлевский доклад» США попыткой повлиять на выборы в РоSSии

Готовящийся в Вашингтоне «кремлевский доклад» в Москве считают прямой и очевидной попыткой повлиять на выборы президента в РоSSии.

Об этом сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, передает Лента.ру.

«Мы действительно считаем, что это (публикация доклада — ред.), собственно, прямая и очевидная попытка приурочить какие-то действия к выборам так, чтобы оказать на них влияние. Мы не согласны с этим, и мы убеждены, что никакого влияния не будет», — ответил он.

В декабре 2017 года Атлантический совет (американская неправительственная организация) сообщил о намерении администрации президента США Дональда Трампа представить Конгрессу список высокопоставленных роSSийских чиновников и связанных с ними бизнесменов.