В центре Киева прошел факельный марш в честь Героев Крут

До этого состоялась реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

Активисты националистических общественных организаций провели в центре Киева факельный марш ко Дню героев Крут.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Около тысячи представителей ВО "Свобода" и других организаций с факелами, флагами, транспарантами прошли от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.

Перед шествием возле станции метро "Арсенальная" состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Напомним, президент Петр Порошенко призвал снять фильм о Героях Крут.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской РоSSии, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.