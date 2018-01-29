В центре Киева прошел факельный марш в честь Героев Крут
До этого состоялась реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".
Активисты националистических общественных организаций провели в центре Киева факельный марш ко Дню героев Крут.
Об этом сообщает корреспондент LB.ua.
Около тысячи представителей ВО "Свобода" и других организаций с факелами, флагами, транспарантами прошли от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.
Перед шествием возле станции метро "Арсенальная" состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".
Напомним, президент Петр Порошенко призвал снять фильм о Героях Крут.
Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской РоSSии, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.
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