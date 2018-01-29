В центре Киева прошел факельный марш в честь Героев Крут

До этого состоялась реконструкция боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

Активисты националистических общественных организаций провели в центре Киева факельный марш ко Дню героев Крут.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

Около тысячи представителей ВО "Свобода" и других организаций с факелами, флагами, транспарантами прошли от Арсенальной площади к Аскольдовой могиле - к монументу памяти Героев Крут.

Перед шествием возле станции метро "Арсенальная" состоялось воссоздание боя войск УНР против большевиков на заводе "Арсенал".

Напомним, президент Петр Порошенко призвал снять фильм о Героях Крут.

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской РоSSии, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко призвал снять фильм о Героях КрутПорошенко призвал снять фильм о Героях Крут
Судью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседанияСудью Апелляционного суда Киева обсыпали мукой во время заседания
В Киеве почтили память первых героев Небесной СотниВ Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни
В центре Киева развернули километровый флаг УкраиныВ центре Киева развернули километровый флаг Украины
Судью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов ЕвромайданаСудью Днепровского райсуда Киева уволили за аресты активистов Евромайдана
Порошенко назначил главу Деснянского района КиеваПорошенко назначил главу Деснянского района Киева
Полиция Киева усилила охрану правительственного кварталаПолиция Киева усилила охрану правительственного квартала
Националисты провели в центре Киева марш "Стоп-реванш"Националисты провели в центре Киева марш "Стоп-реванш"
Прокурор Киева Говда заработал в декабрь более 60 тысяч гривенПрокурор Киева Говда заработал в декабрь более 60 тысяч гривен
Саакашвили возобновит марши в Киеве с 21 январяСаакашвили возобновит марши в Киеве с 21 января
Последние новости
Подгружаем последние новости