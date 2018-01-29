В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал"

Актеры воссоздавали события, которые происходили в конце января 1918 года.

Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов Фото: Александр Рудоманов

В Киеве возле метро "Арсенальная" активисты провели историческую реконструкцию боя войск Украинской народной республики (УНР) против большевиков на заводе "Арсенал".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места событий.

Участники реконструкции (актеры военно-исторического клуба "Повстанец" и военно-исторического клуба "172-й пехотный полк", а также все желающие) воссоздавали события, которые происходили в конце января 1918 года.

Далее состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.

Напомним, сегодня, в сотую годовщину исторического боя под Крутами, президент Петр Порошенко вместе с женой принял участие в церемонии памяти Героев Крут.