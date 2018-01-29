В Киеве состоялась историческая реконструкция боя за завод "Арсенал"

Актеры воссоздавали события, которые происходили в конце января 1918 года.

Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов
Фото: Александр Рудоманов

В Киеве возле метро "Арсенальная" активисты провели историческую реконструкцию боя войск Украинской народной республики (УНР) против большевиков на заводе "Арсенал".

Об этом сообщил корреспондент LB.ua с места событий.

Участники реконструкции (актеры военно-исторического клуба "Повстанец" и военно-исторического клуба "172-й пехотный полк", а также все желающие) воссоздавали события, которые происходили в конце января 1918 года.

Далее состоится традиционный факельный марш от Арсенальной площади до Аскольдовой могилы, посвященный героям Крут.

Напомним, сегодня, в сотую годовщину исторического боя под Крутами, президент Петр Порошенко вместе с женой принял участие в церемонии памяти Героев Крут.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства СловакииВ Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства Словакии
У посольства РоSSии в Киеве прошла ежемесячная акция в поддержку пропавших крымчанУ посольства РоSSии в Киеве прошла ежемесячная акция в поддержку пропавших крымчан
Фонари в Киеве будут светить на полную мощность на два часа дольшеФонари в Киеве будут светить на полную мощность на два часа дольше
В Киеве почтили память первых героев Небесной СотниВ Киеве почтили память первых героев Небесной Сотни
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь Соборности» На мосту Патона в Киеве активисты образовали «живую цепь Соборности»
В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)В Киеве в палаточном городке умер человек - СМИ (ВИДЕО)
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Чиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – НацполицияЧиновников сферы образования разоблачили на растрате миллионных средств в Киеве – Нацполиция
Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента ГрузииВопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента Грузии
Последние новости
Подгружаем последние новости