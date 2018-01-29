Адвокат заявил в прокуратуру о пытках крымского татарина, обвиняемого в "разжигании ненависти"

Ранее суд в Крыму отправил Исмаила Рамазанова в СИЗО на 30 суток.

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Адвокат Алексей Ладин обратился в прокуратуру Крыма с заявлением об избиении силовиками его подзащитного, жителя поселка Новый Мир Исмаила Рамазанова во время обыска в доме и задержания.

Об этом сообщает корреспондент LB.ua.

"Мой подзащитный сообщил мне о том, что сотрудники ФСБ применили к нему пытки, а также психологическое насилие с целью принуждения к оговору себя", - заявил Ладин.

Как рассказал адвокат, в начале обыска в доме силовики зашли в комнату Рамазанова, накинули на него куртку и избили. После обыска крымского татарина задержали и увезли на автомобиле Газель, в машине его также избивали длительное время, нанося удары по спине, в область почек, по голове, в районе затылка, по рукам и ногам, выворачивали пальцы.

"На протяжении почти двух суток ему не давали воды и еды. Во время пыток сотрудники ФСБ принуждали его к самооговору", - рассказал Ладин.

Об этом также заявлял сам Рамазанов 24 января на заседании подконтрольного РФ Симферопольского райсуда Крыма по избранию ему меры пресечения. Однако суд не посчитал нужным вызвать Рамазанову скорую помощь и освидетельствовать его состояние здоровья.

Также Ладин подал апелляционную жалобу на решение суда содержать Рамазанова в СИЗО на протяжении 30 суток.