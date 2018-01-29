Департамент внутренней безопасности Нацполиции начал работать по всем органам МВД

Полицейские будут искать нарушителей в миграционной службе и сервисных центрах.

Департамент внутренней безопасности Нацполиции начал работать по всем органам МВД
Фото: npu.gov.ua

Департамент внутренней безопасности Национальной полиции расширил свою деятельность на все центральные органы исполнительной власти МВД: Национальную гвардию, Государственную пограничную службу, ГосЧС, Миграционную службу и сервисные центры МВД.

Об этом говорится на сайте министерства.

"В условиях проведения реформы Министерства внутренних дел Украины, Департамент внутренней безопасности вместе со следователями Национальной полиции, по прямому указанию главы МВД и при поддержке главы Нацполиции, начали выявлять, документировать и разрушать преступные схемы во всех центральной органах власти, деятельность которых координируется министром", – сказал на итоговой коллегии МВД начальник департамента Евгений Коваль.

Необходимость такого решения объясняют высоким уровнем коррупции в ЦОИВ Министерства внутренних дел. В сервисных центрах по-прежнему возможно получить водительские удостоверения, минуя курсы и экзамены, а в офисах Миграционной службы "решают" вопросы с выдачей загранпаспортов за деньги. Коваль отметил, что работа по выявлению преступлений ведется и в Нацгвардии и Госпогранслужбе, налажен обмен информацией с их внутренней безопасностью.

Напомним, министр внутренних дел Арсен Аваков на прошлой неделе заявил, что Департамент внутренней безопасности Национальной полиции ежедневно задерживает одного-двух "нечистых" полицейских.


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