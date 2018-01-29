Детективы НАБУ задержали бывших руководителей Администрации морпортов

Среди задержанных - бывший директор АМПУ Андрей Амелин и его заместители.

Андрей Амелин

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали бывших руководителей Администрации морских портов по подозрению в растрате бюджетных средств.

Как сообщает "Думская" со ссылкой на источники в правоохранительных органах, среди задержанных в Одессе - бывший директор Администрации морпортов Андрей Амелин и его заместители.

"Обыск на территории одесского филиала проводился на основании постановления следственного судьи Соломенского районного суда Киева и в рамках уголовного производства, открытого по событиям 2015 года, - говорится в сообщении Администрации. - Речь идет о предполагаемом присвоении денежных средств должностными лицами ООО «Техморгидрострой Николаев» по предварительному сговору с прежним руководством АМПУ. Изымаются документы, перечисленные в постановлении суда. Мы оказываем всестороннюю поддержку в проведении следственных действий, ведь для нас важно выявление фактов злоупотреблений на местахи привлечения виновных к ответственности", - рассказал замглавы АМПУ по морской и внутренней безопасности Сергей Гронский.

Речь идет о дноуглублении в Бердянском и Мариупольском портах, которым в 2015-2016 годах занималась компания "Техморгидрострой". Сначала стоимость работ была определена в 290 млн 310 тыс. гривен. Потом "выяснилось", что гавани углубили недостаточно, и 11 декабря 2015 года по инициативе Амелина был объявлен еще один конкурс, который выиграл все тот же "Техморгидрострой". В этот раз стоимость работ составила 712,18 млн гривен.

Договорами между АМПУ и "Техморгидростроем" заинтересовались правоохранители, которые засомневались и в прозрачности конкурсов, и в оценке стоимости работ, и в качестве выполненного дноуглубления.

14 мая 2016 года по факту казнокрадства было открыто уголовное производство. Первоначально его расследовала СБУ (случившееся квалифицировали еще и по статье о финансировании терроризма). Впоследствии дело передали НАБУ. Кроме следственных действий, Бюро подало иск в столичный хозсуд о признании недействительным второго "дноуглубительного" договора.

Амелина задерживали в июле 2016 года как подозреваемого в другом производстве -по факту растраты средств, предназначенных на закупку горючего. Он вышел на свободу под залог в размере 1,4 млн гривен.

Напомним, Амелин был назначен главой АМПУ в апреле 2014 года. На этом посту он сменил другого одессита, Юрия Васькова. Летом 2016 года Амелина отстранили от должности, а через несколько месяцев уволили. В январе прошлого года Администрацию возглавил Райвис Вецкаганс.