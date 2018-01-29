Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"

"Это не наша работа", - подчеркнул глава МВД.

?Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"
Арсен Аваков
Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что каждый правоохранитель, кто будет замечен в участии в политических процессах, будет отстранен от работы.

Об этом сообщается на сайте МВД.

По его словам, "ни Нацполиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут участвовать в политических играх".

"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа", - подчеркнул министр.

Аваков также подчеркнул, что каждый, кто будет в этом замечен, будет безотлагательно отстранен от работы.

"Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы", - отметил глава МВД.

Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин принял стратегию развития системы МВД до 2020 года.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Блок рекламы


Похожие новости
Аваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучрежденияАваков: ОПГ во главе с экс-директором "Укрспирта" готовила террористические атаки на госучреждения
Экс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на АваковаЭкс-руководитель "Укрспирта" задержан в Румынии по подозрению в подготовке покушения на Авакова
Сын Авакова вернулся из Италии и дал показания САПСын Авакова вернулся из Италии и дал показания САП
Аваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурсаАваков выступил против назначения председателем Госслужбы ветеранов победителя конкурса
Госдеп предостерег американцев относительно поездок в УкраинуГосдеп предостерег американцев относительно поездок в Украину
Открытие нового посольства США в Лондоне пройдет без участия ТрампаОткрытие нового посольства США в Лондоне пройдет без участия Трампа
РоSSия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕРоSSия отказалась от участия в январской сессии ПАСЕ
Германия предостерегла США от введения санкций против "Северного потока-2"Германия предостерегла США от введения санкций против "Северного потока-2"
Дело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговорДело сына Авакова: стало известно, кому суд объявил первый приговор
Уволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше АваковаУволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше Авакова
Последние новости
Подгружаем последние новости