Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"
"Это не наша работа", - подчеркнул глава МВД.
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что каждый правоохранитель, кто будет замечен в участии в политических процессах, будет отстранен от работы.
Об этом сообщается на сайте МВД.
По его словам, "ни Нацполиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут участвовать в политических играх".
"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа", - подчеркнул министр.
Аваков также подчеркнул, что каждый, кто будет в этом замечен, будет безотлагательно отстранен от работы.
"Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы", - отметил глава МВД.
Напомним, в ноябре прошлого года Кабмин принял стратегию развития системы МВД до 2020 года.
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