?Аваков предостерег правоохранителей от участия в "политических играх"

"Это не наша работа", - подчеркнул глава МВД.

Арсен Аваков Фото: mvs.gov.ua

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что каждый правоохранитель, кто будет замечен в участии в политических процессах, будет отстранен от работы.

Об этом сообщается на сайте МВД .

По его словам, "ни Нацполиция, ни Нацгвардия, ни пограничники или спасатели не будут участвовать в политических играх".

"Впереди предвыборный год. Будет много спекуляций и попыток привлечь правоохранителей к политическим процессам. Это не наша работа", - подчеркнул министр.

Аваков также подчеркнул, что каждый, кто будет в этом замечен, будет безотлагательно отстранен от работы.

"Я хочу, чтобы каждый это понимал. У вас есть, что делать. Безопасность людей и создание среды, в которой будет комфортно жить, - это наша основная с вами задача. В этом и есть непрерывность реформы", - отметил глава МВД .