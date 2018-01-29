Премьер Ирландии выступил за либерализацию законов об абортах

В Ирландии женщинам за прерывание нежелательной беременности грозит тюрьма сроком до 14 лет.

Премьер Ирландии выступил за либерализацию законов об абортах
Лео Варадкар

Премьер-министр Ирландии Лео Варадкар заявил, что поддержит изменение строгого национального законодательства в отношении абортов на референдуме в этом году.

Об этом сообщает Politico.

"Я буду агитировать за то, чтобы законы были изменены и были либерализованы. Мы проведем этот референдум, надеюсь, летом", - сказал Варадкар.

Сегодня должно состояться специальное заседание правительства Ирландии для обсуждения сроков референдума. Голосование будет касаться отмены так называемой "восьмой поправки" в законе с 1983 года, которая тогда признала равные права на жизнь плода и матери во время беременности.

"Я думаю, что будет честно выразить свои взгляды по этому вопросу", - сказал Варадкар.

Восьмая поправка гарантирует право эмбриона на жизнь. Женщинам за прерывание нежелательной беременности сейчас грозит тюремное заключение сроком до 14 лет.

Аборты в Ирландии всегда были незаконными, однако в конституцию такой запрет внесли в 1983 году после того как такой шаг поддержали 67% ирландцев на референдуме.

Напомним, в 2012 году в Ирландии 31-летняя индианка Савита Галаппанавара скончалась из-за отказа врачей прервать ее беременность. После этого жители Ирландии требовали внести изменения в законодательство об абортах.


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