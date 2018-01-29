Порошенко подписал указ о гособоронзаказе на 2018-2020 годы

Объем финансирования на 2018 год составит 21,3 млрд гривен.

Порошенко подписал указ о гособоронзаказе на 2018-2020 годы
Фото: Дмитрий Неймырок/most-kharkov.info

Президент Петр Порошенко в понедельник, 29 января, ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны "Об основных показателях государственного оборонного заказа на 2018 год и 2019, 2020 годы".

Об этом говорится в указе №16/2018.

Текст решения засекречен.

Напомним, что заседание СНБО, на котором утвердили оборонный заказ, состоялось 17 января.

Тогда сообщалось, что приоритетными направлениями государственного оборонного заказа в 2018 году должно стать обеспечение Вооруженных сил Украины современной ракетной и бронетанковой техникой; средствами радиоэлектронной борьбы, противовоздушной обороны; беспилотными авиационными комплексами, антиснайперскими системами и др.

Объем финансирования на 2018 год составит 21,3 млрд гривен.


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