В Турции задержали 300 критиков военной операции в Сирии
В числе задержанных политики, журналисты и активисты.
В Турции задержали более 300 человек за посты в соцсетях с критикой турецкой военной операции в Сирии.
Об этом сообщает агентство Рейтер.
Ранее власти Турции предупреждали, что будет преследовать тех, кто критикует или искажает информацию об операции в Сирии.
В понедельник МВД Турции отчиталось, что в течение последних десяти дней всего было задержано 311 человек за "распространение террористической пропаганды". В числе задержанных - политики, журналисты и активисты.
Напомним, турецкая военная операция "Оливковая ветвь" на севере Сирии продолжается с 21 января. При этом турецкие войска ведут бои преимущественно с курдским ополчением, в частности - "Отрядами народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами, считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".
Как сообщалось ранее сегодня, из-за турецких обстрелов в Сирии пострадал древний храм.
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