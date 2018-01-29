В Турции задержали 300 критиков военной операции в Сирии

В числе задержанных политики, журналисты и активисты.

В Турции задержали 300 критиков военной операции в Сирии

В Турции задержали более 300 человек за посты в соцсетях с критикой турецкой военной операции в Сирии.

Об этом сообщает агентство Рейтер.

Ранее власти Турции предупреждали, что будет преследовать тех, кто критикует или искажает информацию об операции в Сирии.

В понедельник МВД Турции отчиталось, что в течение последних десяти дней всего было задержано 311 человек за "распространение террористической пропаганды". В числе задержанных - политики, журналисты и активисты.

Напомним, турецкая военная операция "Оливковая ветвь" на севере Сирии продолжается с 21 января. При этом турецкие войска ведут бои преимущественно с курдским ополчением, в частности - "Отрядами народной самообороны" (YPG), которых Анкара называет террористами, считая их сирийским ответвлением запрещенной в Турции "Рабочей партии Курдистана".

Как сообщалось ранее сегодня, из-за турецких обстрелов в Сирии пострадал древний храм.


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