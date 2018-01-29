НАБУ проводит обыски в Администрации морпортов

Следственные действия проводятся в рамках расследования злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском портах.

Фото: Сергей Нужненко

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыски в Администрации морских портов на территории Одессы, Николаевской области и в Киеве

Об этом сообщили в пресс-служба НАБУ.

Следственные действия проводятся в рамках расследования, связанного с возможными фактами злоупотреблений при закупке услуг по дноуглублению в Бердянском и Мариупольском морских портах в 2015 и 2016 годах.

Как сообщали Українські Новини, в апреле 2017 года Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) подало иск в Хозяйственный суд Киева о признании недействительными договоров по предоставлению услуг по дноуглублению в морских портах Украины на сумму 712 млн гривен.

Напомним, сейчас украинские морпорты находятся в ведении госпредприятия "Администрация морских портов Украины" (АМПУ). В декабре прошлого года министр инфраструктуры Владимир Омелян анонсировал изменения в руководстве и структуре АМПУ. По словам министра, у правительства возникли большие вопросы по поводу управляемости АМПУ.

С 1 августа 2018 года в Украине будет создана Морская администрация, которая примет на себя все нынешние задачи АМПУ и будет координировать работу 13 морских портов.