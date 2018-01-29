Дания увеличит военный бюджет из-за роSSийской угрозы

"Угроза со стороны РоSSии реальна и она растет, поэтому мы должны показать решимость в укреплении обороноспособности".

Дания увеличит военный бюджет из-за роSSийской угрозы
Фото: nyheder.tv2.dk

Парламент Дании решил увеличить военные расходы на $2,14 млрд в ближайшие шесть лет на фоне угрозы со стороны РоSSии.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 28 января, сообщает агентство Рейтер.

"Угроза со стороны РоSSии реальна и она растет, поэтому мы должны показать решимость в укреплении обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - подчеркнул глава датского правительства Ларс Лекке Расмуссен.

Кроме того, в Дании планируется создать новую бригаду из 4000 военных на Балтике. Планируется, что средства из бюджета пойдут также на борьбу с киберугрозами.

Отмечается, что к 2023 году расходы страны на оборону будут на 20% выше нынешних. При этом военный бюджет Дании на 2018 год составит около $3,7 млрд.

Напомним, ранее в январе сообщалось, что Дания намерена увеличить расходы на оборону из-за угрозы со стороны РФ.


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