Дания увеличит военный бюджет из-за роSSийской угрозы

"Угроза со стороны РоSSии реальна и она растет, поэтому мы должны показать решимость в укреплении обороноспособности".

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Парламент Дании решил увеличить военные расходы на $2,14 млрд в ближайшие шесть лет на фоне угрозы со стороны РоSSии.

Соответствующее решение было принято в воскресенье, 28 января, сообщает агентство Рейтер.

"Угроза со стороны РоSSии реальна и она растет, поэтому мы должны показать решимость в укреплении обороноспособности, и такая решимость у нас есть", - подчеркнул глава датского правительства Ларс Лекке Расмуссен.

Кроме того, в Дании планируется создать новую бригаду из 4000 военных на Балтике. Планируется, что средства из бюджета пойдут также на борьбу с киберугрозами.

Отмечается, что к 2023 году расходы страны на оборону будут на 20% выше нынешних. При этом военный бюджет Дании на 2018 год составит около $3,7 млрд.