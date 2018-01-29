Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)

Политик анонсировал марш за импичмент Порошенко на воскресенье.

Фото: Сергей Нужненко

Кассационный административный суд Верховного Суда начал рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Об этом объявила председательствующая судья Раиса Ханова.

Заседание началось в 12:05.

Перед заседанием Саакашвили выступил перед журналистами и сообщил, что он намерен инициировать шествие за отставку Президента Петра Порошенко 4 февраля, в воскресенье.

Обновление. Спустя час Ханова по ходатайству защиты Саакашвили объявила перерыв в заседании до 16 февраля. При этом судья попросила стороны не затягивать процесс и напомнила, что решение по делу суд должен вынести до 3 марта.

Напомним, Саакашвили получил получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции, гражданин Грузии не может одновременно быть гражданином другой страны, и в октябре 2015 года министерство юстиции Грузии начало процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с должности главы ОГА, а летом 2017 года Порошенко прекратил его украинское гражданство. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства. Саакашвили был в это время на территории США .

В начале сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины при силовой поддержке своих сторонников и вскоре обратился в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. 24 октября миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

29 октября на митинге возле Верховной Рады Саакашвили заявил, что обжаловал указ президента о прекращении его украинского гражданства.