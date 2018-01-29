Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)

Политик анонсировал марш за импичмент Порошенко на воскресенье.

Верховный Суд отложил иск Саакашвили по гражданству на 16 февраля (обновлено)
Фото: Сергей Нужненко

Кассационный административный суд Верховного Суда начал рассмотрение дела о законности указа президента Петра Порошенко о прекращении украинского гражданства бывшего президента Грузии, лидера партии "Рух новых сил" Михаила Саакашвили.

Об этом объявила председательствующая судья Раиса Ханова.

Заседание началось в 12:05.

Перед заседанием Саакашвили выступил перед журналистами и сообщил, что он намерен инициировать шествие за отставку Президента Петра Порошенко 4 февраля, в воскресенье.

Обновление. Спустя час Ханова по ходатайству защиты Саакашвили объявила перерыв в заседании до 16 февраля. При этом судья попросила стороны не затягивать процесс и напомнила, что решение по делу суд должен вынести до 3 марта.

Напомним, Саакашвили получил получил украинский паспорт в конце мая 2015 года, чтобы его можно было назначить главой Одесской ОГА. Согласно Конституции, гражданин Грузии не может одновременно быть гражданином другой страны, и в октябре 2015 года министерство юстиции Грузии начало процедуру лишения гражданства в отношении Саакашвили.

В ноябре 2016 года Саакашвили подал в отставку с должности главы ОГА, а летом 2017 года Порошенко прекратил его украинское гражданство. Это было сделано на основании того, что он подал недостоверную информацию при оформлении гражданства. Саакашвили был в это время на территории США.

В начале сентября 2017 года Саакашвили незаконно пересек границу Украины при силовой поддержке своих сторонников и вскоре обратился в Государственную миграционную службу с просьбой предоставить ему статус лица, нуждающегося в дополнительной защите. 24 октября миграционная служба отказала ему в статусе беженца.

29 октября на митинге возле Верховной Рады Саакашвили заявил, что обжаловал указ президента о прекращении его украинского гражданства.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Экс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в АвстрииЭкс-первый замглавы АП Портнов заявил, что получил вид на жительство в Австрии
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Блок рекламы


Похожие новости
Порошенко 8 февраля посетит АвстриюПорошенко 8 февраля посетит Австрию
Саакашвили возобновит шествия за отставку ПорошенкоСаакашвили возобновит шествия за отставку Порошенко
Саакашвили поместили под ночной домашний арестСаакашвили поместили под ночной домашний арест
Саакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в ПольшуСаакашвили заявил, что Киев интересуется возможностью его реадмиссии в Польшу
Саакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в УкраинеСаакашвили отказали в отводе судей по делу о его статусе в Украине
Украина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому правуУкраина 19 февраля подаст меморандум в трибунал ООН относительно нарушения РФ конвенции по морскому праву
Грузия ждет от Украины окончательного решения по экстрадиции СаакашвилиГрузия ждет от Украины окончательного решения по экстрадиции Саакашвили
На судебное заседание по делу Саакашвили вызвали силовиков На судебное заседание по делу Саакашвили вызвали силовиков
Вопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента ГрузииВопрос экстрадиции Саакашвили на встречах в Киеве не обсуждался - спикер парламента Грузии
Нового главу НБУ назначат в начале февраля – депутатНового главу НБУ назначат в начале февраля – депутат
Последние новости
Подгружаем последние новости