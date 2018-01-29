Курт Волкер раскритиковал роSSийский проект миссии ООН на Донбассе
Cпецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер раскритиковал проект резолюции РФ, что предусматривает введение миротворческой миссии ООН только вдоль линии соприкосновения на Донбассе.
Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Завтра» на телеканале «
«РоSSия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток роSSийских сил на вооружение через международную границу продолжался бы», – отметил он.
Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН.
«Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки», – убежден спецпредставитель США.
Он подчеркнул, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, но превратить его в миротворческую миссию.
«Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-роSSийскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации минских соглашений», – рассказал он.
Волкер также напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником роSSийского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия в этом вопросе.
«Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в результате. РоSSия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть», – резюмировал он.
Напомним, что помощник президента РоSSии Владислав Сурков после четвертой встречи в Дубае с Курто Волкером заявил, что предложения США, озвученные во время встречи специального представителя Госдепа по Украине Куртом Волкером в Дубае, являются приемлемыми для РоSSии.
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