Курт Волкер раскритиковал роSSийский проект миссии ООН на Донбассе

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Cпецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер раскритиковал проект резолюции РФ, что предусматривает введение миротворческой миссии ООН только вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

Об этом в эксклюзивном интервью в программе «Завтра» на телеканале «112 Украина»

«РоSSия предложила другую концепцию – так называемую защитную силу, которая оберегала бы только наблюдателей ОБСЕ. Контроль за границей она не предусматривает. Поэтому бесконечный поток роSSийских сил на вооружение через международную границу продолжался бы», – отметил он.

Волкер подчеркнул, что это не то, на что смогли бы согласиться США и ООН.

«Ведь такая концепция не обеспечит безопасность, а лишь углубит конфликт. И ни одна страна, предоставляющая войска, не захочет оказаться в такой ситуации: когда есть открытая граница и марионеточные группировки», – убежден спецпредставитель США.

Он подчеркнул, что США, Франция и Германия согласились принять такое предложение за основу, но превратить его в миротворческую миссию.

«Это создало бы ответственность за безопасность в регионе, дало бы возможность украинской стороне контролировать украинско-роSSийскую границу. Границу бы это не закрыло. Она останется в таком случае открытой, однако появится контроль. Войска и вооружение не будут пересекать ее. Это даст почву для реализации минских соглашений», – рассказал он.

Волкер также напомнил, что во время ноябрьской встречи с помощником роSSийского президента Владимира Путина Владиславом Сурковым ему не удалось достичь согласия в этом вопросе.

«Сейчас есть очень разные концепции того, что хотели бы видеть в результате. РоSSия поддерживает и предлагает не то, что Соединенные Штаты и Запад хотели бы видеть», – резюмировал он.

Напомним, что помощник президента РоSSии Владислав Сурков после четвертой встречи в Дубае с Курто Волкером заявил, что предложения США, озвученные во время встречи специального представителя Госдепа по Украине Куртом Волкером в Дубае, являются приемлемыми для РоSSии.


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