39-я авиаэскадрилья переформатирована в бригаду
Она базируется в поселке Озерное Житомирской области.
С 1 января 2018 года 39-я отдельная эскадрилья тактической авиации (в/ч А2038), которая базируется в поселке Озерное (Житомирская область) была переформатирована в бригаду.
Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Украины, раньше часть уже имела статус бригады, но в процессе сокращения в 2011 году стала эскадрильей в составе 40-й бригады. В первые годы независимости полк нес боевое дежурство на самолетах МиГ-23МЛД, потом его перевели на МиГ-29, а еще позже - на Су-27.
В соответствии с организационно-штатной структуры бригады, в ней уже начали формироваться подразделения обеспечения и охраны, готовится материально-техническая база. Казармы и другие помещения после сокращения бригады в прошлые годы были законсервированы и охранялись.
Напомним, что раньше самой молодой бригадой в Украине была 10-я ОГШБр, сформированная в конце 2015 года.
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