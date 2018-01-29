39-я авиаэскадрилья переформатирована в бригаду

Она базируется в поселке Озерное Житомирской области.

Фото: facebook.com/kpszsu

С 1 января 2018 года 39-я отдельная эскадрилья тактической авиации (в/ч А2038), которая базируется в поселке Озерное (Житомирская область) была переформатирована в бригаду.

Как сообщает пресс-служба командования Воздушных сил Украины, раньше часть уже имела статус бригады, но в процессе сокращения в 2011 году стала эскадрильей в составе 40-й бригады. В первые годы независимости полк нес боевое дежурство на самолетах МиГ-23МЛД, потом его перевели на МиГ-29, а еще позже - на Су-27.

В соответствии с организационно-штатной структуры бригады, в ней уже начали формироваться подразделения обеспечения и охраны, готовится материально-техническая база. Казармы и другие помещения после сокращения бригады в прошлые годы были законсервированы и охранялись.

Напомним, что раньше самой молодой бригадой в Украине была 10-я ОГШБр, сформированная в конце 2015 года.