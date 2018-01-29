Мэр Одессы больше месяца не появляется на работе

Труханов взял отпуск с 26 декабря, затем оформил две заграничные командировки, после чего снова ушел в отпуск.

Геннадий Труханов Фото: Официальный сайт города Одесса

Мэр Одессы Геннадий Труханов взял отпуск за свой счет до 4 февраля, пишет "Думская".

Издание отмечает, что мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Все это может быть связано с расследованием Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

Напомним, речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян", которое в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова и у него дома.