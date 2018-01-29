Мэр Одессы больше месяца не появляется на работе

Труханов взял отпуск с 26 декабря, затем оформил две заграничные командировки, после чего снова ушел в отпуск.

Мэр Одессы больше месяца не появляется на работе
Геннадий Труханов
Фото: Официальный сайт города Одесса

Мэр Одессы Геннадий Труханов взял отпуск за свой счет до 4 февраля, пишет "Думская".

Издание отмечает, что мэр отсутствует в городе с 26 декабря, когда начался его очередной отпуск. Сначала Труханов планировал отдыхать до 18 января, но в последний день продлил отпуск до 21-го, а затем неожиданно оформил себе командировку в Афины. Из Греции он улетел в швейцарский Давос, где должен был находиться до 28 января.

Все это может быть связано с расследованием Национального антикоррупционного бюро по "делу Краяна".

Напомним, речь идет о здании в составе целостного имущественного комплекса госпредприятия "Завод "Краян", которое в начале 2016 года было продано за 4 млн грн, а в сентябре того же года его приобрела мэрия Одессы уже за 185 млн грн.

Это дело детективы НАБУ начали расследовать в ноябре 2016 года. В декабре 2016 года бюро инициировало арест счетов ООО. В середине января НАБУ сообщило о подозрении депутату Одесского облсовета Олегу Бабенко в попытке дать взятку 500 тыс. долларов за снятие ареста со счетов. Задержать депутата не удалось, он сбежал.

В рамках расследования аферы НАБУ проводило обыски в кабинете мэра Одессы Геннадия Труханова и у него дома.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 годаВ Украине начали проверку всех, кто получил украинское гражданство после 1991 года
Лагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформЛагард призвала Украину воспользоваться "благоприятной внешней средой" для ускорения реформ
Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"Тиллерсон: США поддерживают позицию Польши против "Северного потока-2"
На мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня СоборностиНа мосту Метро в Киеве активисты образовали "живую цепь" по случаю Дня Соборности
Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"Нардеп Винник ушел из эфира, "где был виртуальный Портнов"
Блок рекламы


Похожие новости
В Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиковВ Луганской области майор полиции сел на три года и три месяца за работу на боевиков
Крымчанина Балуха повторно приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселенииКрымчанина Балуха повторно приговорили к 3 годам и 7 месяцам в колонии-поселении
СБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в УкраинеСБУ с ноября месяца выдала разрешение 49 артистам из РоSSии на выступление в Украине
Украина должна больше делать для нацменьшинств в сфере образования, - КлимкинУкраина должна больше делать для нацменьшинств в сфере образования, - Климкин
Уволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше АваковаУволенная Деева в декабре заработала на 12 тысяч гривен больше Авакова
Чрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяцаЧрезвычайное положение в Египте продлили ещё на три месяца
На Корсике потребовали большей автономии от ФранцииНа Корсике потребовали большей автономии от Франции
Труханов высказался против сноса памятника основателям ОдессыТруханов высказался против сноса памятника основателям Одессы
США настаивают на более экономной работе ООНСША настаивают на более экономной работе ООН
Жириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФЖириновский хочет больше денег для партий, которые набрали 3% на президентских выборах в РФ
Последние новости
Подгружаем последние новости