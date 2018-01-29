Бывшие участники АТО ограбили судью в Черновицкой области

Участникам банды помогло изучение деклараций.

Прокуратура Черновицкой области утвердила и передала в суд обвинительный акт в отношении организатора и трех участников организованной преступной группы, которые в июле 2017 совершили разбойное нападение на председателя одного из судов Черновицкой области.

"27-летний житель Черновцов организовал преступную, устойчивую, вооруженную огнестрельным оружием банду с целью осуществления ряда нападений на отдельных граждан. В состав указанной преступной группировки обвиняемый привлек трех своих знакомых, с которыми совместно проходил воинскую службу в зоне проведения АТО", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.

Злоумышленники изучили декларации госслужащих и должностных лиц и решили совершить нападение на семью председателя одного из судов Черновицкой области.

10 июля около 6:00 обвиняемые пришли в дом потерпевшего, напали на него и его жену и, угрожая огнестрельным оружием, похитили почти 11 тыс евро.

Участникам банды грозит до 15 лет тюрьмы.