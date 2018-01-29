Заммэра Каменки-Днепровской сообщили о подозрении в растрате 1 млн грн
Чиновнику грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.
Заместителю мэра Каменки-Днепровской Запорожской области сообщено о подозрении в растрате почти 1 млн грн бюджетных средств.
"Установлено, что, будучи директором коммунального предприятия, злоупотребляя своим служебным положением, с целью растраты средств местного бюджета, находившихся в его ведении, действуя в интересах третьих лиц, на основании заведомо ложных официальных документов, расходной накладной и акта приема-передачи товара, достоверно зная, что товарно-материальные ценности на коммунальное предприятие не поставлены, он незаконно перечислил бюджетные средства в сумме 998 тыс. грн за их приобретение", - сообщается на сайте Генпрокуратуры.
Чиновнику грозит от восьми до 12 лет тюрьмы.
Население Каменки-Днепровской - около 15 тыс. человек.
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