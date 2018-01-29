Порошенко призвал снять фильм о Героях Крут

Военному институту присвоено почетное наименование имени Героев Крут.

Фото: president.gov.ua

В сотую годовщину исторического боя под Крутами президент Петр Порошенко вместе с женой принял участие в церемонии памяти Героев Крут.

Президентская чета возложила цветы к памятному кресту на Аскольдовой могиле, сообщается на сайте президента.

После этого президент выступил в Военном институте телекоммуникаций и информатизации и сообщил, что присвоил вузу почетное наименование имени Героев Крут.

Также он заявил, что с нетерпением ждет кинофильмов или телесериалов о бое под Крутами.

"Писали о Крутах не только участники событий, историки и публицисты, но чрезвычайно важны и слова наших писателей и поэтов. Круты и крутяны нашли свое воплощение в творчестве Павла Тычины и Александра Олеся, Богдана Игоря-Антонича и Василия Стуса, Уласа Самчука и Юрия Покальчука. Теперь с нетерпением ожидаем воплощения темы Крут в художественных фильмах и сериалах", - передают слова Порошенко Українські Новини.

Порошенко добавил, что государство создало возможности для развития кинематографа, которые уже дали свои результаты.

"Я уверен, что сейчас все искренне рады чрезвычайному успеху фильма "Киборги". Между боем на Черниговщине и длительной обороной Донецкого аэропорта расстояние в целых 97 лет. Но эти события - одного веса и с одного символического ряда. Враг - тот же, а киборги, как и герои Крут, стали образцово-символическими защитниками Родины, равняться на которых будут и следующие поколения защитников Отечества", - сказал он.

Накануне вице-премьер-министр Павел Розенко сообщил, что ожидает в этом году выпуска кинофильма о бое под Крутами.

"Мы с нетерпением ждем в этом году премьеры художественного фильма о Героях Крут. Я убежден, что этот фильм станет в один ряд с такими фильмами, как "Киборги", который собрал огромную аудиторию в целом по Украине. Я убежден, что он будет переведен на иностранные языки и показан по всему миру. В этом году мы ждем и премьеру художественного фильма о Симоне Петлюре - "Тайные дневники Симона Петлюры". Это значит, что государство особенно обращает внимание на развитие военно-патриотического воспитания в Украине. И так будет и в дальнейшем", - приводит слова Розенко "Укринформ".

Бой под Крутами состоялся 29 января 1918 года на железнодорожной станции Круты в Черниговской области между войсками большевистской РоSSии, которая пыталась оккупировать Украину, и добровольцами-студентами, которые защищали Украинскую Народную Республику.