Кистион и Насалик возглавили поиск международного партнера для управления ГТС

От "Нафтогаза" участвует только глава набсовета.

Фото: Владислав Мусиенко

Вице-премьер Владимир Кистион возглавил рабочую группу, которая будет искать международного партнера для управления украинской ГТС. Министр энергетики Игорь Насалик стал его заместителем.

Об этом сообщила пресс-служба правительства в понедельник.

Также в состав группы вошли директор департамента нефтегазового комплекса Минэнерго Александр Линиченко, замминистра энергетики Игорь Прокопив, госсекретарь Минэнерго Алексей Перевезенцев, заместитель госсекретаря Кабмина Сергей Кушнир, и.о. главы правления "Магистральных газопроводов" Валерий Ноздрин, глава службы вице-премьера Константин Марьевич, советники премьер-министра и вице-премьера Адомас Аудицкас и Эдуард Терпицкий, представитель консультанта по реструктуризации "Нафтогаза" Алессандро Бертолини.

Участие в разработке предложений и рекомендаций для проведения конкурсного отбора принимают и.о. главы топливного комитета Рады Александр Домбровский, директор департамента по регулированию отношений в нефтегазовой отрасли НКРЭКУ Татьяна Рябуха, глава набсовета "Нафтогаза" Клэр Споттисвуд, директор по вопросам энергорынка генерального директората Еврокомиссии Клаус-Дитер Борхардт, глава секретариата Энергосообщества Янез Копач, представитель посольства США Аня Брансон.

Напомним, в декабре 2017 года Кабмин начал отбор международных партнеров для управления ГТС.

Перед этим "Нафтогаз Украины" подписал с нидерландской Gasunie, французской GRTgaz, итальянской Snam и словацкой Eustream меморандумы о возможном сотрудничестве при использовании ГТС Украины. "Нафтогаз" также нанял компанию Rothschild S.p.A. (Милан, Италия), которая работает над структурированием самого процесса поиска и привлечения международного партнера к управлению ГТС Украины.

Определять лучшего партнера для нового оператора украинский ГТС будет Верховная Рада.