Боевики ИГ напали на военную базу Кабуле

Погибли не менее девяти человек.

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В результате нападения вооруженных людей на военную базу, расположенную близ военной академии имени маршала Фахима на окраине столицы Афганистана Кабула, погибли по меньшей мере девять человек, среди них трое нападавших.

Один из боевиков подорвал себя, еще двое были застрелены, сообщил представитель министерства обороны Афганистана Даулат Вазири в понедельник, 29 января, передает DW.

Один из нападавших задержан, еще один продолжает оказывать сопротивление, добавил Вазири. Кроме того, по его данным, погибли двое афганских военных и еще десять получили ранения.

Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство".