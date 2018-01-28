У Манафорта свои люди были в каждом министерстве в Украине, - расследование в США

Янукович слушал только Манафорта, аргументы чиновников он просто игнорировал.

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У бывшего руководителя кампании Трампа, политтехнолога и экс-советника Януковича Пола Манафорта были свои люди в каждом министерстве в Украине.

К таким выводам пришел в ходе своего расследования журналист The Atlantic Франк Фоэр, передает Громадське.

В его материале раскрываются до сих пор не известные вещи из биографии американского политтехнолога.

Фоэр отмечает, что Манафорт выстроил с Януковичем очень близкие отношения. Они часто играли в теннис, посещали баню. Манафорт заставил Януковича одеваться в такие же костюмы и даже так же причесывать волосы.

"Манафорт научил его, как улыбаться и как вести переговоры. И он все это делал тихо, с задних сидений. Он делал это очень элегантно", - пишет Фоэр.

В то же время журналист отмечает, что Манафорт очень глубоко проник в украинскую политическую систему. "У Пола было свое отдельное теневое правительство. В каждом министерстве у него был своя человек", - утверждает Фоэр.

По его словам, бывший спикер украинского Министерства иностранных дел Олег Волошин рассказал ему, что Янукович слушал только Манафорта, в то время как аргументы чиновников он просто игнорировал.

Автор расследования также вспоминает, что Манафорт получал от Януковича огромные суммы денег - больше, чем когда-либо до этого в своей жизни. Услуги политтехнолога часто, хоть и неохотно, оплачивались из карманов украинских олигархов, лояльных к Януковичу, пишет американский журналист.

Кроме того, как утверждает Фоер, после Революции Достоинства и возвращения в Соединенные Штаты, Манафорт начал лечение в психологической клинике в Аризоне из-за проблем личного характера. Одна из его дочерей даже признавалась, что тогда ее отец был на грани самоубийства.

12 декабря суд запретил Манафорту общаться со СМИ . Такое постановление было вынесено после того, как Манафорт пытался опубликовать статью в свое оправдание в одной из украинских газет.

Предметом предупреждения стала опубликованная в Kyiv Post статья авторства бывшего спикера Министерства иностранных дел Украины Олега Волошина времен президентства Януковича.