Санкции США подтолкнут Путина к двум вариантам действий относительно Украины, - роSSийский политолог

Грядущее расширение американских санкций относительно РоSSии ставит Кремль перед двумя возможными сценариями действий относительно Украины.

Об этом пишет роSSийский политолог Дмитрий Орешкин в статье на « Апострофе »

«С одной стороны, если Путин ужесточит действия против Украины, то нарвется на очередной цикл санкций и консолидированного сопротивления Запада. И если он рационален в европейском смысле этого слова, то он на это идти не должен», — отмечает он.

Однако, «с другой стороны, есть и прямо противоположная логика – иррациональная с точки зрения Европы, но зато очень даже рациональная с точки зрения Азии: создать еще более опасную ситуацию, чтобы сформировать базу для переговоров, напугать. Примерно так поступал Ким Чен Ын, когда запускал целый ряд ракет, чтобы с ним считались», — считает Орешкин.

В этом случае РоSSию исключат из группы вменяемых, уважаемых или предсказуемых государств и начнется переход уже чисто к советской технологии взаимодействия с Западом. В этом случае политика реализуется только вынужденные силовыми методами и шагами. «Грубо говоря, это означает, что мы резко обостряем ситуацию в Украине и потом заявляем Америке: мы прекратим это, вы нам дадите то-то и то-то», — вот такая логика будет у Кремля.

Это полностью исключает РоSSию из мирового сообщества на уровне так называемых договороспособных стран и переводит ее на уровень КНДР или Советского Союза. Но для путинских элит это вполне реальный вариант.

«Я не знаю, решатся ли они, потому что половина элит понимает, что после этого им придется сидеть безвылазно в РоSSии и проститься со своими западными авуарами, чему они, скорее всего, рады не будут. Но если силовой блок перевесит, то вполне можно себе представить попытку подбросить дров в костер на Востоке Украины – с тем чтобы напугать Запад и создать себе более выигрышные тактические условия для переговоров», — указывает Орешки.

«Украинской стороне, конечно, надо быть готовой к любому повороту событий. Но все-таки, как мне кажется, Путин еще не настолько откатился в Советский Союз, чтобы рисковать полной изоляцией и полным вычитанием РоSSии из формальных и неформальных представлений о том, как выстраиваются международные отношения. Слишком велик риск замораживания всех зарубежных средств», — резюмирует роSSийский политолог.