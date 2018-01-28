42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития страны

РоSSию в этом обвинило 14,5% опрошенных.

42% украинцев считают олигархов "тормозом" развития страны
Фото: Макс Требухов

В опросе о том, что тормозит развитие Украины лидирует вариант "олигархи". 42,5% опрошенных именно их назвали главным тромбом страны. Таковы результаты исследования, проведенного Киевским международным институтом социологии по заказу DT.UA.

На втором месте среди препятствий к процветанию страны, по мнению опрошенных, депутатский корпус - 32,9%. Правительство и Президента украинцы поместили на третье и четвертое место антирейтинга. В них соответственно - по 26% голосов.

На четвертой позиции в списке основных препятствий на пути к улучшению жизни страны - чиновники. Их показатель 16%.

РоSSию в торможении благотворительных процессов в стране обвинили относительно не много украинцев, говорится в статье, - 14,5% опрошенных. Однако еще 12% вспомнили о пророSSийской "пятой колонне".

То, что развитие страны в первую очередь тормозят избиратели, считают только 3,2%. Примерно столько же участников опроса - 3% - считают, что главным препятствием на пути нашего развития является США.

Фото: dt.ua

Напомним, треть украинцев хотели бы эмигрировать.


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