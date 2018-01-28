Украина предлагает ЕС посмотреть на ЗСТ с перспективой в 10 лет

Евросоюз ЕС

Правительство Украины в этом году планирует представить Еврокомиссии видение развития соглашения об углубленной и всеобъемлющей зоне свободной торговли с ЕС на перспективу в 10 лет.

Об этом заявила заместитель министра экономического развития и торговли Наталия Микольская по результатам встречи с руководством Генерального директората по вопросам торговли Еврокомиссии, сообщает «Укринформ».

«Украина не прекращает диалог с Еврокомиссией о потенциальной дальнейшей либерализации доступа украинских товаров на рынок ЕС. И среди прочего потенциально речь идет об увеличении квот (в рамках соглашения о ЗСТ – ред.)», — заявила торговый представитель Украины.

В то же время Микольская отметила, что для стороны ЕС этот вопрос является достаточно чувствительным.

«Но мы со своей стороны этот диалог не прекращаем», — подчеркнула украинский чиновник.

Микольская сообщила, что украинская сторона проинформировала ЕК о намерении самостоятельно провести оценку потенциального состояния соглашения о зоне свободной торговли Украина-ЕС и возможностей ее дальнейшего развития и конвертации в другие формы сотрудничества на перспективу в 10 лет.

По словам торгового представителя Украины, как планируется, эти оценки будут представлены украинской стороной Еврокомиссии в 2018 году.


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