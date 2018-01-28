Боевики на Донбассе координируют свои учения с войсками Южного округа РФ, - разведка
Такие учения проходили 24-25 января.
На полигонах оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и в Южном военном округе РФ одновременно прошли скоординированные совместные учения боевиков и роSSийских войск в рамках так называемого «единого дня огня». Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны по вопросам АТО Максим Праута.
Во время таких учений оккупанты отрабатывали взаимодействие в организации комплексного огневого поражения.
«Оккупационные силы проводят мероприятия боевой подготовки на территории востока Украины, которые планируются и координируются в соответствии с мероприятиями боевой подготовки вооруженных сил РоSSийской Федерации на территории РоSSии, в частности - Южного военного округа», - сказал Праута.
По словам спикера, учения на полигонах оккупированной территории Донецкой и Луганской областей и в Южном военном округе РФ происходили 24-25 января. Во время скоординированной огневой подготовки использовали стрелковое оружие, артиллерию, танки и беспилотные летательные аппараты.
Напомним, ранее в Минобороны заявили, что боевики активизировали "мобилизацию" на оккупированном Донбассе.
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Политика
28.01.2018 13:29