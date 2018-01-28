Навального задержали в Москве во время акции "Забастовка избирателей"
Ранее оппозиционер сказал сторонникам, что "отбивать его в полиции не нужно".
Полицейские задержали политика Алексея Навального на Тверской улице в Москве во время акции «Забастовка избирателей», передает "Медуза".
Еще до задержания Навальный обратился к сторонникам, сказав, что его "отбивать (в полиции) не нужно".
Навального задержали на подходе к Пушкинской площади, перед этим он в течение нескольких минут шел в толпе поклонников по обочине Тверской улицы.
"Меня задержали. Это значения не имеет. Приходите на Тверскую. Вы не за меня выходите, а за себя и своё будущее", - написал Навальный в своем Твиттере.
В полиции сообщили, что против Навального составлен протокол постатье КоАП о нарушении порядка проведения митинга (статья 20.2). За повторное нарушение Навальному грозит арест на срок до 30 суток.
Тем временем, на таких же акциях в других городах РоSSии задержали уже 90 человек.
Напомним, в более чем 100 городах РоSSии сегодня были запланированы митинги в поддержку оппозиционера Навального с призывами не идти на выборы президента РФ, которые должны состояться в марте этого года.
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