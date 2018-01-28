Порошенко 8 февраля посетит Австрию

В рамках визита глава государства приглашен на Венский бал.

?Порошенко 8 февраля посетит Австрию
Фото: пресс-служба президента

8 февраля президент Петр Порошенко по приглашению президента Австрии Александера Ван дер Беллена посетит с рабочим визитом в Австрию. Об этом говорится на сайте Администрации Президента.

В ходе визита состоятся двусторонние переговоры главы украинского государства с президентом Ван дер Белленом и новоназначенным канцлером Себастианом Курцом.

«Во время встреч будут обсуждены вопросы дальнейшего углубления политического диалога на высшем уровне, торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества между двумя государствами, развитие ситуации на Донбассе и укрепления санкционной политики ЕС с целью поддержки международных усилий по восстановлению территориальной целостности и суверенитета Украины», - говорится в сообщении.

В рамках программы пребывания запланировано также совместное посещение главами государств Венского оперного бала, на который президента Украины приглашено как личного почетного гостя президента Австрии.

Венский оперный бал - ежегодное государственное мероприятие, в котором принимает участие руководство страны. Президент Австрии имеет привилегию пригласить на это мероприятие главу одного из государств как личного гостя.

Напомним, ранее Порошенко заявил, что Украина в 2021 году будет иметь перспективу членства в ЕС.


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