"Зато биндер нету": в соцсети смеются над ассортиментом товаров в супермаркетах "ЛНР"

Красный_луч

Социальные сети всколыхнула фотография из супермаркета во временно оккупированном Красном Луче в так называемой "ЛНР", передает Час Пик.

Соответствующее фото опубликовал на своей странице в Твиттере пользователь с никовм "полный пЕсец 146%". На них запечатлены полки одного из супермаркетов Красного Луча.

"Бывший АТБ, Красный Луч ещё немного и будет похож на советский универсам", - написал пользователь соцсети.

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В свою очередь, дончане сообщают, что ассортимент в супермаркетах Донецка немного разнообразнее.

"В Донецке пока товара чуть-чуть поболее, столица, однако)))", - написал дончанин.

Украинцы смеются в соцсети над изобилием товара.

"Ого какое изобилие. Так много товара", "А кто-то надеялся на другое? Скоро и гусей давить будут", "Отличный темп. Вскоре всё будет завалено морской капустой и берёзовым соком с мякотью. Ещё нужны плакаты "спасибо х... за наше счастливое детство", "Зато биндер нету", - комментируют в соцсети.


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