РФ использует Сирию и Украину как учебные полигоны, - глава генштаба Британии
РоSSия использовала военные действия в Сирии и Украине как полигоны для боевых учений своих передовых воинских подразделений.
Такое мнение во время выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает корреспондент
«Они воспользовались Сирией для развития своих экспедиционных возможностей, для того, чтобы дать очень большому количеству своих офицеров высокотехнологичный боевой опыт, который они не смогли получить в Украине; а также для испытания в боевых условиях ракет дальнего радиуса действия и более 150 других новых типов вооружения и оборудования», — сказал Картер.
Генерал добавил, что в случае конфликта РоSSия попытается действовать максимально непредсказуемо и будет «делать так, как их оппоненты ожидают меньше всего».
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28.01.2018 13:22