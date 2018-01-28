РФ использует Сирию и Украину как учебные полигоны, - глава генштаба Британии

РоSSия использовала военные действия в Сирии и Украине как полигоны для боевых учений своих передовых воинских подразделений.

Такое мнение во время выступления в Королевском объединенном институте оборонных исследований в Лондоне выразил начальник Генерального штаба Вооруженных сил Великобритании генерал Ник Картер, сообщает корреспондент Укринформа .

«Они воспользовались Сирией для развития своих экспедиционных возможностей, для того, чтобы дать очень большому количеству своих офицеров высокотехнологичный боевой опыт, который они не смогли получить в Украине; а также для испытания в боевых условиях ракет дальнего радиуса действия и более 150 других новых типов вооружения и оборудования», — сказал Картер.

Генерал добавил, что в случае конфликта РоSSия попытается действовать максимально непредсказуемо и будет «делать так, как их оппоненты ожидают меньше всего».