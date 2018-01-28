Юрий Романенко: Как и зачем США принуждают украинскую элиту к послушанию

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Директор политических программ Украинского института будущего Юрий Романенко поделился мнением о визите спецпредставителя США Курта Волкера, спрогнозировал возвращение роSSийской делегации в ПАСЕ, а также подвел иронические итоги поездки украинской делегации в Давос.

Об этом он заявил в интервью изданию «Апостроф».

Романенко рассказал в какой стратегической логике США смотрят на Украину и почему Киев должен начать мыслить такими же категориями, чтобы более эффективно использовать возможности взаимодействия с Вашингтоном. По его мнению, США не особо интересует демократический в Украине режим или автократический, но интересует эффективность украинского государства, поскольку чем выше такая эффективность, тем лучше США смогут продвигать свои интересы (экономические, геостратегические) в регионе в большой игре против РоSSии и Китая. Поэтому Вашингтон продвигает тему с внедрением Антикоррупционного суда и прочих элементов ограничения власти старой украинской элиты, поскольку с помощью этих инструментов он сможет влиять на нее, потихоньку демонтируя старые токсичные институты и, тем самым, повышая эффективность украинского государства.

На эти и другие вопросы Юрий Романенко дал ответы в видео ниже.




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