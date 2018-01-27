Бывший глава СПУ заявил об исключении Кивы из партии
Устенко обвинил Минюст в подмене состава политсовета.
Бывший глава Социалистической партии Петр Устенко, который сейчас сотрудничает с нардепом Сергеем Каплиным, заявил об исключении действующего лидера СПУ Илью Киву из партии.
Такое решение, пишет УНИАН, было принято в субботу сторонниками Устенко, которые считают себя законным политсоветом и центральной контрольной комиссией СПУ.
"24 января вечером чиновники Минюста сфальсифицировали документы и выбросили из реестра все руководство СПУ во главе с лидером партии Петром Устенко и подменили состав политсовета, изменили структуру политсовета партии в целом, изменили структуру органов и устав СПУ. Они решили ввести в СПУ праворадикалов. Они совершили попытку рейдерского захвата политсилы", - цитирует агентство заявление Устенко.
"Настоящие социалисты не отдадут бренд Соцпартии. Кива попытался в рейдерским способом захватить партию и сделать ее инструментом раздора левого поля. Он работает против политической силы, поэтому пребывание его в рядах Соцпартии является невозможным", - добавил он.
Устенко намерен жаловаться в НАБУ, СБУ, НАПК и Минюст с целью возвращения контроля над партией.
Накануне Кива в своем фейсбуке обозвал Устенко предателем и заявил, что он продался за деньги одному из украинских олигархов.
Официальное руководство СПУ, по данным Единого реестра общественных формирований, выглядит следующим образом: глава партии, член политсовета - Илья Кива, глава политсовета - Елизавета Ведякова, члены политсовета - Сергей Возный, Татьяна Костюк, Кирилл Стремоусов, Андрей Мандрика.
Еще недавно главой политсовета был Петр Устенко.
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