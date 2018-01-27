Николаевский депутат Копейка вышел из СИЗО под залог миллиона гривен

Деньги были внесены через несколько часов после взятия депутата под стражу.

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В четверг, 25 января, депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка вышел из СИЗО под залог в размере 1,057 млн гривен, пишет местное издание "Преступности.Нет" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Деньги были внесены через несколько часов после решения суда о взятии депутата под стражу.

По данным издания, за Копейку залог внесли четыре человека, но он вполне мог сделать это и сам. Согласно декларации за 2016 год, на его счетах в банке находится 189 тысяч 700 долларов США , 51 тысяча 700 евро и 377 тысяч 700 гривен.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы "ПИК МГБ" Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.