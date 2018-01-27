Николаевский депутат Копейка вышел из СИЗО под залог миллиона гривен

Деньги были внесены через несколько часов после взятия депутата под стражу.

Николаевский депутат Копейка вышел из СИЗО под залог миллиона гривен
Фото: news.pn

В четверг, 25 января, депутат Николаевского горсовета Игорь Копейка вышел из СИЗО под залог в размере 1,057 млн гривен, пишет местное издание "Преступности.Нет" со ссылкой на пресс-службу прокуратуры.

Деньги были внесены через несколько часов после решения суда о взятии депутата под стражу.

По данным издания, за Копейку залог внесли четыре человека, но он вполне мог сделать это и сам. Согласно декларации за 2016 год, на его счетах в банке находится 189 тысяч 700 долларов США, 51 тысяча 700 евро и 377 тысяч 700 гривен.

Напомним, 15 января в Николаеве за предложение прокурору взятки в 250 тысяч гривен задержали Игоря Копейку, его сына Николая, помощника Дмитрия Рябца, директора фирмы "ПИК МГБ" Вадима Фолтина и Олега Тоболина.

Генпрокурор Юрий Луценко назвал Игоря Копейку главарем ОПГ, которая присваивала бюджетные деньги в 2016-2017 годах.


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