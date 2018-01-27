Польша пообещала не наказывать историков за "бандеризм"

Новый закон будет касаться публичного отрицания доказанных преступлений.

Фото: msz.gov.pl

Польский МИД заявил, что под закон о запрете пропаганды "бандеризма" не будут подпадать научная и художественная деятельность.

При этом в коммюнике министерства отмечается, что закон фактически еще не принят, так как за него не проголосовал Сенат.

"МИД Польши информирует, что законодательный процесс проведения правового акта еще не был завершен. По замыслу инициаторов, законопроект должен противодействовать отрицанию или умалению ответственности исполнителей преступлений, совершенных формированиями, которые сотрудничали с Третьим немецким рейхом. Касается он только лиц, которые публично и вопреки фактам отрицают такие преступления. Подчеркиваем, что научная и художественная деятельность в понимании обсуждаемого закона не является преступлением", - сказано в нем.

Польша хочет строить стратегическое партнерство с Украиной, но оно должно "строиться на базисе правды".

Напомним, 26 января польский Сейм 289 голосами решил внести изменения в закон об институте национальной памяти, которые вводят ответственность за "пропаганду бандеризма". Они предполагают штраф или лишение свободы на срок до 3 лет за отрицание преступлений украинских националистов. Речь идет о периоде 1925-1950 годов и действиях, связанных с применением "насилия, террора или других форм нарушения прав человека против отдельных лиц или групп людей". Конкретнее - об участии украинских националистов в уничтожении евреев и убийствах поляков на Волыни и соседних регионах.

Глава Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович заявил после этого, что "под действие закона попадут не только украинские авторы, но и польские, те кто писали об УПА, не считая ее деятельность преступной".