Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, - Супрун

Однако в некоторых областях уровень заболеваемости повышается.

Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, - Супрун
Ульяна Супрун
Фото: Макс Требухов

С августа 2017 года корью заболели около 6,5 тыс. человек. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире "5 канала".

По ее словам, в целом по Украине ситуация с корью стабилизировалась. Вспышка заболевания уменьшается в тех областях, в которых было зафиксировано наибольшее количество больных.

"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - отметила Супрун.

Однако увеличение больных корью наблюдается, например, в Закарпатской области. В Минздраве это объясняют самым низким уровнем вакцинации по стране.

"Если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет", - подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори.


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