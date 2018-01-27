Ситуация с корью в Украине стабилизировалась, - Супрун

Однако в некоторых областях уровень заболеваемости повышается.

Ульяна Супрун Фото: Макс Требухов

С августа 2017 года корью заболели около 6,5 тыс. человек. Об этом сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун в эфире "5 канала".

По ее словам, в целом по Украине ситуация с корью стабилизировалась. Вспышка заболевания уменьшается в тех областях, в которых было зафиксировано наибольшее количество больных.

"Далее идет заболевания, но оно стабилизировалось. На каждой неделе есть от 600 до 800 случаев заболевания. Стабилизируется в том смысле, что оно не повышается в несколько раз", - отметила Супрун.

Однако увеличение больных корью наблюдается, например, в Закарпатской области. В Минздраве это объясняют самым низким уровнем вакцинации по стране.

"Если в Украине уровень вакцинации будет 90-95%, вспышек кори больше не будет", - подчеркнула Супрун.

Напомним, ранее Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори.