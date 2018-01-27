??За минувшие сутки боевики обстреляли пригород Авдеевки

Один украинский военный получил ранения.

Фото: Макс Левин

За последние сутки, 26 января, в штабе АТО зафиксировали один обстрел украинских позиций роSSийско-оккупационными войсками. После 13:00 на Донбассе сохраняли режим тишины, говорится в сообщении пресс-центра штаба АТО.

На Донецком направлении боевики из стрелкового оружия вели огонь по опорным пунктам сил АТО в пригороде Авдеевки. В результате обстрела пулевое ранение получил военнослужащий Вооруженных Сил Украины. Его доставили в военный госпиталь. Военные медики квалифицируют состояние здоровья украинского воина как удовлетворительное.

На других участках нашей обороны нарушений режима прекращения огня не зафиксировали.

Напомним, вчера в Минобороны заявили, что боевики активизировали "мобилизацию" на оккупированном Донбассе.