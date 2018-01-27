В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели

Срок содержания Кязима Аметова в изоляторе истек 15 января

В Крыму активиста содержат в СИЗО без основания почти две недели
Фото: 1in.am

Активиста национального движения крымских татар Кязима Аметова безосновательно держат в СИЗО Симферополя 13 дней. Об этом в комментарии LB.ua рассказал его адвокат Эмиль Курбединов.

12 января подконтрольный РФ Киевский райсуд Крыма продлил на два месяца срок содержания в СИЗО четырем фигурантам "дела Веджие Кашка" - Бекиру Дегерменджи, Асану Чапуху, Кязиму Аметову и Руслану Трубачу. Однако судья Можелянский вынес постановление, в котором не было имени Кязима Аметова, а все указанные данные принадлежат Эрнесту Аметову. Эрнест Аметов - фигурант бахчисарайского "дела Хизб ут-Тахрир", обвиняемый в участии в террористической организации.

"Это постановление - доказательство того, как крымские суды "стряпают" дела, по-другом я не назову. Оно говорит о том, что судьи просто меняют фамилии в предыдущих постановлениях, не вникая в суть того, что говорит защита, не проводя никакого юридического анализа в совещательной комнате, а просто переписывая фамилии, как конвейер штампует вот такие решения", - сказал Курбединов.

Соответственно, согласно закону, мера пресечения в отношении Аметова закончилась 15 января. Однако из СИЗО его не выпустили. Курбединов направил заявления с требованием о немедленном освобождении своего подзащитного в подконтрольные РоSSии СИЗО Симферополя, прокуратуру Крыма и Управление ФСИН по Крыму. Но ответа пока не поступило.

"Я даже обжаловать это постановление [о продлении срока содержания] не могу. Здесь не идет речь о моем подзащитном. Это нонсенс и абсурд", - подытожил адвокат.

Напомним, 23 ноября 2017 года в Симферополе роSSийские силовики задержали группу крымских татар – Кязима Аметова, Асана Чапуха, Руслана Трубача и Бекира Дегерменджи. Их обвиняют в вымогательстве в особо крупном размере. При задержании стало плохо ветерану крымскотатарского национального движения Веджие Кашка, женщина скончалась в карете скорой помощи.


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