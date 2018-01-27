Волкер: Реинтеграция Донбасса должна стать основой резолюции Совбеза ООН

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Специальный представитель США Курт Волкер подчеркивает важность Минских соглашений об урегулировании ситуации на востоке Украины и отмечает, что реинтеграция Донбасса должна лечь в основу соответствующей резолюции Совета безопасности Организации объединенный наций.

Об этом говорится в его интервью Deutsche Welle, передает «Интерфакс Украина«.

«Минские соглашения очень важны. Во-первых, они являются инструментом, согласно которому РоSSия подтверждает свою приверженность к восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины. Это очень и очень важно. Реинтеграция этих территорий в состав Украины, а это — часть Минских соглашений, должна стать основой резолюции Совбеза ООН.», — говорит он.

«Во-вторых, Минские договоренности содержат все необходимые для этого элементы: режим прекращения огня, отвод тяжелых вооружений, местные выборы, амнистия для тех, кто принимал участие в военном конфликте. Особый статус для востока Украины, который должен быть зафиксирован в Конституции Украины», — добавляет Волкер.

«Все эти пункты могут быть выполнены и могут стать основой для реинтеграции этих регионов. Но проблема в том, что реализованы они не были. В основном из-за того, что те силы, которыми руководит РоSSия, не прекращают боевые действия и не выводят войска. От начала вооруженного конфликта не было ни одной недели, в течение которой соблюдался бы режим прекращения огня», — подчеркнул спецпредставитель США.

Он отметил, что поэтому в Украине считают Минские соглашения провальными, поскольку они не привели к завершению конфликта.

«РоSSии нужно принять принципиальное решение: прекратить конфликт и установить мир. Сейчас РоSSия, как и раньше, отрицает свое непосредственное участие, настаивая, что для стабилизации ситуации на востоке Украины нужно иметь дело с подконтрольными РоSSии структурами в регионе. Пока дела обстоят именно так, ситуация не решится. Мы все надеемся, что РоSSия пересмотрит свою позицию, а именно — ее руководство прийдет к выводу, что оккупация территорий Украины больше не в его интересах», — резюмировал он.


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