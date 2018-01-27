Порошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантов
После того, как стало известно о решении США поставлять оборонительное оружие в Украину, поведение боевиков на Донбассе изменилось.
Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе, передает корреспондент издания
Президент подчеркнул, что ему известны сроки поставок оружия в Украину.
«Мне известны все даты, и их от нас никто не скрывает. Я не заинтерсован раскрывать эти идеи. Но как только стало известно о получении оружия, кардинально изменилось поведение роSSийских военных и боевиков на фронте: они уже намного осторожнее подходят к линии фронта. И мы это приветствуем. Мы говорим не только о поставках грантовых, за счет средств наших американских партнеров, не только о предоставлении нам лицензий и разрешений на покупку, но и о совместном производстве, обучение и другие сферы», – сказал Порошенко.
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Политика
27.01.2018 09:35