Порошенко рассказал, как после решения США о поставках оружия изменилось поведение роSSийских оккупантов

После того, как стало известно о решении США поставлять оборонительное оружие в Украину, поведение боевиков на Донбассе изменилось.

Об этом журналистам заявил президент Украины Петр Порошенко после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном в Давосе, передает корреспондент издания «ГОРДОН» .

Президент подчеркнул, что ему известны сроки поставок оружия в Украину.

«Мне известны все даты, и их от нас никто не скрывает. Я не заинтерсован раскрывать эти идеи. Но как только стало известно о получении оружия, кардинально изменилось поведение роSSийских военных и боевиков на фронте: они уже намного осторожнее подходят к линии фронта. И мы это приветствуем. Мы говорим не только о поставках грантовых, за счет средств наших американских партнеров, не только о предоставлении нам лицензий и разрешений на покупку, но и о совместном производстве, обучение и другие сферы», – сказал Порошенко.