Трамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованию
Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе опроверг информацию, что якобы приказал уволить специального прокурора Роберта Мюллера.
Об этом сообщает The Hill.
«Фейковая новость. Типичная фейковая ли новость. Типичная статья The New York Times», — сказал Трамп репортерам.
Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп летом пытался уволить специального прокурора Роберта Мюллера, но его остановило заявление юриста Белого дома Дона МакГана о своей отставке в случае такого решения.
Согласно информации издания, Трамп также заявлял, что у Мюллера есть конфликт интересов в расследовании его избирательной кампании и связей с Россией.
Несколько независимых источников подтвердили эту информацию.
Статья появилась после того, как Трамп в среду согласился дать показания Мюллеру. Трамп заявил: «Не было никакого вмешательства РоSSии в выборы. Не было никакого препятствования работе расследования. С нетерпением ожидаю возможности дать показания».
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