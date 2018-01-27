Трамп отрицает, что планировал уволить спецпрокурора по роSSийскому расследованию

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Президент США Дональд Трамп во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе опроверг информацию, что якобы приказал уволить специального прокурора Роберта Мюллера.

Об этом сообщает The Hill.

«Фейковая новость. Типичная фейковая ли новость. Типичная статья The New York Times», — сказал Трамп репортерам.

Ранее издание The New York Times сообщило, что Трамп летом пытался уволить специального прокурора Роберта Мюллера, но его остановило заявление юриста Белого дома Дона МакГана о своей отставке в случае такого решения.

Согласно информации издания, Трамп также заявлял, что у Мюллера есть конфликт интересов в расследовании его избирательной кампании и связей с Россией.

Несколько независимых источников подтвердили эту информацию.

Статья появилась после того, как Трамп в среду согласился дать показания Мюллеру. Трамп заявил: «Не было никакого вмешательства РоSSии в выборы. Не было никакого препятствования работе расследования. С нетерпением ожидаю возможности дать показания».


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