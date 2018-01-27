ГПУ вызвала на допрос экс-главу СБУ времен Януковича

Якименко 6 февраля должен явиться на допрос на допрос по делу о расстрелах на Евромайдане.

Александр Якименко

Генпрокуратура вызвала на допрос бывшего главу Службы безопасности Украины времен президентства Виктора Януковича Александра Якименко.

Согласно повестке, размещенной на сайте Генпрокуратуры, Якименко необходимо явиться 6 февраля 2018 года в 12:00 в департамент специальных расследований Генеральной прокуратуры Украины.

Как сообщалось, Печерский районный суд Киева 1 декабря разрешил заочное расследование против бывшего председателя Службы безопасности Украины Александра Якименко по делу об организации расстрелов активистов Евромайдана.

Согласно решению суда, контрразведка Службы безопасности Украины установила, что Якименко находится в оккупированном Россией Крыму. 15 сентября 2017 года Генпрокуратура РоSSии отказала Украине в выдаче Якименко, а Интерпол отказывается объявлять подозреваемого в международный розыск.

Напомним, что Якименко бежал с материковой части Украины 22 февраля 2014 года. В марте 2015 года ему предъявили обвинения в незаконном объявлении АТО во время Майдана.