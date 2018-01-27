В МИД отреагировали на принятие Сеймом закона о запрете "пропаганды бандеризма"
Украина категорически не воспринимает очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий.
Министерство иностранных дел прокомментировало принятие Сеймом (нижняя палата парламента) Польши закона о запрете "пропаганды бандеризма".
"МИД глубоко обеспокоен фактом принятия 26 января Сеймом Польши законопроекта "О внесении изменений в закон об Институте национальной памяти - Комиссию по преследованию преступлений против польского народа и некоторые другие законы". Жаль, что украинская тематика в который раз используется во внутренней политике в Польше, а трагические страницы совместного исторического прошлого продолжают политизироваться", - говорится в комментарии украинского МИД.
В документе отмечается, что Украина категорически не воспринимает очередную попытку навязать одностороннюю трактовку исторических событий, в том числе некорректного использования в официальном документе Польши названия части территории современной Украины.
"Хотели бы напомнить авторам проекта этого законодательного акта, что украинцы, как и поляки, подверглись чрезвычайно большим страданиям от тоталитарных режимов в годы Второй мировой войны, а также самоотверженно боролись за свободу своей Родины. В этом контексте чрезвычайную обеспокоенность вызывает намерение изобразить украинцев исключительно как "преступных националистов" и "коллаборационистов третьего рейха", - говорится в сообщении.
МИД рассчитывает, что Сенат (верхняя палата парламента) Польши, который должен вскоре рассмотреть указанный законопроект, проявит политическую мудрость в отношении вопросов, которые могут негативно повлиять на развитие двусторонних отношений.
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