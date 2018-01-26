Сурков и Волкер в Дубае не смогли договориться по закону о Донбассе, - СМИ

Конкретных решений по итогам встречи не принято.

Сурков и Волкер в Дубае не смогли договориться по закону о Донбассе, - СМИ
Фото: Газета.ру, Радио Свобода

Помощник президента РФ Владислав Сурков и спецпредставитель президента США по вопросам Украины Курт Волкер не выработали на встрече в Дубае единой позиции по закону о реинтеграции Донбасса.

Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на источник, знакомый с ходом переговоров.

"Главным вопросом стал закон о реинтеграции Донбасса. Однако стороны по-прежнему демонстрируют различные подходы в этом вопросе. Добиться единого взгляда пока не удалось", - сказал источник.

Он сообщил, что конкретных решений по итогам встречи не принято.

"Стороны договорились продолжить диалог", - добавил собеседник.

Напомним, Волкер считает, что закон о Донбассе не противоречит Минским соглашениям.

Ранее Министерство иностранных дел РоSSии заявило, что документ "хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и "нормандский формат".


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