Венгрия помогла Закарпатью с вакцинами от кори

Регион - самый проблемный по уровню вакцинации.

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Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори, сообщает Минздрав Украины.

"8 тыс. доз вакцин КПК (корь-паротит-краснуха) прибыли в Закарпатье из Венгрии сегодня. Мы благодарим правительство Венгрии, которое откликнулось на просьбу областной администрации. По оценке области, этого количества вакцин хватит на два месяца. В ближайшее время Минздрав начинает доставку в область вакцин КПК, перераспределенных из других регионов, которые нашли возможность помочь Закарпатью", - сообщается на сайте министерства.

На Закарпатье уровень охвата плановой вакцинацией против кори в 2017 году был самым низким в Украине. Так, на конец декабря прошлого года в соответствии с национальным календарем прививок 71% детей одного года, 49% детей 6 лет были привиты вакциной КПК (средние показатели по Украине - 93% и 90% соответственно).

Напомним, в ходе вспышки кори три человека умерли в Украине с начала года, еще пять - в прошлом году.