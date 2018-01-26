Венгрия помогла Закарпатью с вакцинами от кори

Регион - самый проблемный по уровню вакцинации.

Венгрия помогла Закарпатью с вакцинами от кори
Фото: www.gorod.lv

Венгрия предоставила Закарпатской области 8 тыс. доз вакцины от кори, сообщает Минздрав Украины.

"8 тыс. доз вакцин КПК (корь-паротит-краснуха) прибыли в Закарпатье из Венгрии сегодня. Мы благодарим правительство Венгрии, которое откликнулось на просьбу областной администрации. По оценке области, этого количества вакцин хватит на два месяца. В ближайшее время Минздрав начинает доставку в область вакцин КПК, перераспределенных из других регионов, которые нашли возможность помочь Закарпатью", - сообщается на сайте министерства.

На Закарпатье уровень охвата плановой вакцинацией против кори в 2017 году был самым низким в Украине. Так, на конец декабря прошлого года в соответствии с национальным календарем прививок 71% детей одного года, 49% детей 6 лет были привиты вакциной КПК (средние показатели по Украине - 93% и 90% соответственно).

Напомним, в ходе вспышки кори три человека умерли в Украине с начала года, еще пять - в прошлом году.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
Новый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походеНовый боевой корабль ВМС США застрял во льдах при первом походе
В Сирии Турецкая армия начала операцию против курдовВ Сирии Турецкая армия начала операцию против курдов
В Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкойВ Одесской области задержали джихадиста, который занимался вербовкой
Члены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в КиевеЧлены "С14" сорвали ежегодную акцию антифашистов в Киеве
Немку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в ИракеНемку, которая помогала ИГИЛ, приговорили к смертной казни в Ираке
Блок рекламы


Похожие новости
Тиллерсон призвал Лаврова ускорить выполнение Минских соглашенийТиллерсон призвал Лаврова ускорить выполнение Минских соглашений
Чиновники Закарпатья попросили у Венгрии вакцины против кориЧиновники Закарпатья попросили у Венгрии вакцины против кори
В БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из ПриднестровьяВ БПП заявили о возможности предоставления «зеленого коридора» для вывода роSSийских войск из Приднестровья
Супрун назвала области, где не хватает вакцин от кориСупрун назвала области, где не хватает вакцин от кори
Венгрия будет блокировать партнерство Украины с НАТОВенгрия будет блокировать партнерство Украины с НАТО
Венгрия может открыть на Закарпатье частные школы с венгерским языком преподавания - МИДВенгрия может открыть на Закарпатье частные школы с венгерским языком преподавания - МИД
Вспышка кори пришла в Украину из Румынии - МинздравВспышка кори пришла в Украину из Румынии - Минздрав
Одесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кориОдесским священникам УПЦ МП запретили агитировать против прививок от кори
Al Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания ГонтаревойAl Jazeera: Януковичу помогла вывести из Украины 1,5 миллиарда долларов компания Гонтаревой
ЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборахЦИК предложил ускорить подсчет голосов на выборах
Последние новости
Подгружаем последние новости