США расширили санкции против РоSSии
В числе прочих под санкции попал замминистра энергетики РФ.
Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства РоSSии в ситуацию на востоке Украины.
Об этом сообщается на сайте Минфина США.
В частности, США внесли в санкционный список 21 гражданина РоSSии и Украины, а также девять компаний. Еще по 12 компаниям санкции уточнены.
В Минфине США уточнили, что в список включены несколько дочерних структур "Сургутнефтегаза", "Силовые машины" и "Технопромэкспорт".
По данным Рейтер, под санкции попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.
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