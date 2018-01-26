США расширили санкции против РоSSии

В числе прочих под санкции попал замминистра энергетики РФ.

США расширили санкции против РоSSии
Фото: www.tatar-inform.ru

Соединенные Штаты расширили санкции против Кремля из-за вмешательства РоSSии в ситуацию на востоке Украины.

Об этом сообщается на сайте Минфина США.

В частности, США внесли в санкционный список 21 гражданина РоSSии и Украины, а также девять компаний. Еще по 12 компаниям санкции уточнены.

В Минфине США уточнили, что в список включены несколько дочерних структур "Сургутнефтегаза", "Силовые машины" и "Технопромэкспорт".

По данным Рейтер, под санкции попал замминистра энергетики РФ Андрей Черезов.


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