В Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства Словакии

В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств.

36-летняя активистка Femen Александра Немчинова обнажилась топлес у посольства Словакии в Киеве. Впрочем, провокация посвящалась президенту Чехии Милошу Земану, которого могут переизбрать на второй срок уже сегодня, сообщает Страна.

В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств и обнажились на морозе напротив посольства Словакии вместо посольства Чехии.

Фото: strana.ua

Стоит отметить, что чешское и словацкое консульства в Киеве находятся рядом - по улице Ярославов вал 34 и 34а соответственно. Потому Александра Немчинова попала в кадр около двух дипучреждений.

На теле полуобнаженной Немчиновой была надпись - "Земан хромой монстр".

Напомним, 12 января полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать. Ранее она устроила подобную акцию во время пресс-конференции Президента Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Киеве.


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