В Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства Словакии

В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств.

36-летняя активистка Femen Александра Немчинова обнажилась топлес у посольства Словакии в Киеве . Впрочем, провокация посвящалась президенту Чехии Милошу Земану, которого могут переизбрать на второй срок уже сегодня, сообщает Страна.

В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств и обнажились на морозе напротив посольства Словакии вместо посольства Чехии.

Фото: strana.ua

Стоит отметить, что чешское и словацкое консульства в Киеве находятся рядом - по улице Ярославов вал 34 и 34а соответственно. Потому Александра Немчинова попала в кадр около двух дипучреждений.

На теле полуобнаженной Немчиновой была надпись - "Земан хромой монстр".