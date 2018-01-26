В Киеве активистка Femen, протестовавшая против президента Чехии, обнажилась у посольства Словакии
В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств.
36-летняя активистка Femen Александра Немчинова обнажилась топлес у посольства Словакии в Киеве. Впрочем, провокация посвящалась президенту Чехии Милошу Земану, которого могут переизбрать на второй срок уже сегодня, сообщает Страна.
В Femen признались, что случайно перепутали адреса посольств и обнажились на морозе напротив посольства Словакии вместо посольства Чехии.
Стоит отметить, что чешское и словацкое консульства в Киеве находятся рядом - по улице Ярославов вал 34 и 34а соответственно. Потому Александра Немчинова попала в кадр около двух дипучреждений.
На теле полуобнаженной Немчиновой была надпись - "Земан хромой монстр".
Напомним, 12 января полуобнаженная активистка Femen Ангелина Диаш напала на президента Чехии Милоша Земана на избирательном участке в Праге, куда он приехал проголосовать. Ранее она устроила подобную акцию во время пресс-конференции Президента Петра Порошенко и его белорусского коллеги Александра Лукашенко в Киеве.
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