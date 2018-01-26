Порошенко: США заметили кардинальное улучшение инвестклимата в Украине
По словам президента, Тиллерсон отметил и результаты в борьбе с коррупцией.
Американские инвесторы заметили кардинальные изменения инвестиционного климата в Украине, передал президент Петр Порошенко слова госсекретаря США Рекса Тиллерсона после встречи с ним в Давосе.
"Было констатировано, что американские инвесторы замечают и одобряют кардинальные изменения инвестиционного климата в Украине, в том числе результаты по борьбе с коррупцией", - сказал Порошенко на брифинге после встречи.
Напомним, вчера в Давосе Порошенко назвал беспрецедентным интерес инвесторов к активам в Украине.
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