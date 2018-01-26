В Волынской области поймали прокурора на взятке $2 тысячи

Операцию провели облпрокуратура, Генинспекция, СБУ и Нацполиция,

Архив Фото: npu.gov.ua

Прокурора отдела прокуратуры Волынской области задержали на взятке 2 тысячи долларов.

Неправомерную выгоду прокурор получил от жены одного из осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.

Кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, уличенных в пособничестве в совершении этого преступления.

Операцию проводили прокуратура Волынской области, Генеральная инспекция Гнепрокуратуры с участием следователей управления СБУ и сотрудников Нацполиции.

Напомним, в составе Генпрокуратуры осенью 2016 года было создано специальное подразделение для выявления коррупционеров в рядах прокуроров - Генеральная инспекция.