В Волынской области поймали прокурора на взятке $2 тысячи
Операцию провели облпрокуратура, Генинспекция, СБУ и Нацполиция,
Прокурора отдела прокуратуры Волынской области задержали на взятке 2 тысячи долларов.
Неправомерную выгоду прокурор получил от жены одного из осужденных, отбывающих наказание в местах лишения свободы, за решение вопроса о досрочном освобождении ее мужа, сообщил спикер Генпрокуратуры Андрей Лысенко в фейсбуке.
Кроме прокурора, задержаны еще двое граждан, уличенных в пособничестве в совершении этого преступления.
Операцию проводили прокуратура Волынской области, Генеральная инспекция Гнепрокуратуры с участием следователей управления СБУ и сотрудников Нацполиции.
Напомним, в составе Генпрокуратуры осенью 2016 года было создано специальное подразделение для выявления коррупционеров в рядах прокуроров - Генеральная инспекция.
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